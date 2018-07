Grêmio enfrenta o Botafogo para se firmar no 2º lugar

Empolgado por assumir o segundo lugar na classificação do Brasileiro com vitória sobre o Sport por 3 a 1, como visitante, quinta-feira, o Grêmio quer se consolidar como o principal perseguidor do líder Fluminense.

Disposto a diminuir ou ao menos manter a distância hoje de nove pontos para o rival que enfrenta na próxima rodada, os gaúchos não admitem outro resultado senão a vitória diante do Botafogo, às 18h30, no Olímpico.

Vanderlei Luxemburgo entende que o time está fazendo uma campanha de campeão, com 64% de aproveitamento dos pontos, mas reconhece que, neste ano, a performance do concorrente está acima da média, com 75% de aproveitamento, o que dificulta a vida dos outros pretendentes ao título.

Mesmo assim, ele ainda acredita. Até porque o Fluminense tem confrontos complicados contra o próprio Grêmio, Atlético-MG, São Paulo e Vasco nesta reta final de Brasileiro.

Sem o zagueiro Gilberto Silva e o meia Elano, ambos com problemas musculares, Luxemburgo deverá escalar mais uma vez Naldo e Marquinhos.

Suspenso, o atacante Kleber dá lugar a Leandro, que marcou um dos gols na Ilha do Retiro.

No Botafogo, que vê o sonho de disputar a Libertadores cada vez mais distante, o técnico Oswaldo de Oliveira ganhou um desfalque de última hora. O zagueiro Fábio Ferreira, machucado, não joga. Antônio Carlos volta e forma dupla com Dória.

Atlético-MG. Após 23 partidas entre a liderança e a segunda colocação, o Atlético-MG, agora em terceiro, tenta não se deixar abater pelos últimos resultados - a derrota para o Inter por 3 a 0 e a revolta dos jogadores e comissão técnica com a polêmica suspensão de Ronaldinho Gaúcho.

"Nossa intenção é dar uma arrancada nessas últimas nove rodadas. Nós ainda acreditamos no título", disse o técnico Cuca.

Ele afirmou que vai cobrar uma postura diferente dos jogadores no confronto contra o Sport, às 16 horas, no Independência. "Precisamos mostrar força dentro e fora de casa também se quisermos brigar pelo título."

Ronaldinho, "liberado" pelo presidente Alexandre Kalil das entrevistas após a polêmica da suspensão, é a esperança da volta dos triunfos. Ainda mais após a grande apresentação do fim de semana passado, no qual fez três gols e deu passe para outro nos 6 a 0 sobre o Figueirense.

Cada vez mais com um pé na Série B, o Sport joga suas últimas fichas na luta contra a queda. O técnico Sérgio Guedes tenta injetar ânimo nos jogadores. Para essa partida o volante Tobi e o zagueiro Diego Ivo voltam ao time, mas Moacir, suspenso, está fora.