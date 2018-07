Grêmio enfrenta o Cruzeiro para não se distanciar da liderança do Brasileirão A sequência de dois empates consecutivos afastou um pouco o Grêmio da luta pela liderança do Campeonato Brasileiro. Por isso, é fundamental que o time vença o Cruzeiro neste domingo, às 19 horas, em Porto Alegre, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro.