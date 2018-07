Grêmio fala em contratar astros do Congo

Na capital gaúcha, os cerca de 10 mil colorados que assistiram ao jogo em um telão no Ginásio Gigantinho, ao lado do Estádio Beira-Rio, experimentavam a melancolia da derrota. Durante o restante do dia, eram vistos pelas ruas colorados cabisbaixos ao som de buzinas gremistas que teimavam em comemorar.

Na Avenida Goethe, tradicional ponto de encontro em dia de clássicos, um torcedor colorado que acompanhava o jogo em um bar arremessou uma pedra no carro de um casal de gremistas. Uma mulher ficou ferida no rosto. Um termo circunstanciado foi lavrado contra o torcedor do Inter por lesões corporais.

Pela internet, o Grêmio não perdeu a chance de debochar do rival. Em seu perfil oficial no Twitter, o clube se manifestou: "Grêmio é o único clube gaúcho invicto em jogos do Mundial de Clubes. Parabéns ao @tpmazembe do Congo."

O vice-presidente eleito do Grêmio, Eduardo Antonini, também entrou na farra. "Quem souber o contato dos goleadores africanos nos avise. Serão belos reforços para 2011", escreveu em seu Twitter. E completou: "Que tal convidar o Mazembe para a inauguração da Arena?", disse, referindo-se ao novo estádio do Grêmio, com inauguração prevista para 2012.