Grêmio faz primeiro treino em Al Ain sem Bressan, Ramiro e Luan

O elenco gremista realizou nesta sexta-feira seu primeiro treino nos Emirados Árabes Unidos. Em Al Ain, o técnico Renato Gaúcho comandou atividade visando a estreia no Mundial de Clubes e teve o desfalque de três nomes: o zagueiro Bressan, o meio-campista Ramiro e o atacante Luan.

Bressan será reserva na estreia do Grêmio, mas Ramiro e Luan são titulares e foram dois dos destaques na caminhada do título da Libertadores. O torcedor gremista, porém, não tem motivos para ficar preocupado. Afinal, a ausência aconteceu apenas porque o trio foi poupado.

O próprio Ramiro falou sobre a ansiedade para a estreia, contra Wydad Casablanca ou Pachuca, e tratou a disputa do Mundial como "o grande momento da minha vida". "Não temos muitos detalhes sobre eles, mas nossa comissão está atenta. Conversaremos sobre o adversário nos próximos dias", declarou.

Nesta sexta, a atividade aconteceu no CT do Al Ain, no estádio Tahnoun Bin Mohammed. Até por se tratar do primeiro no país, o treino foi leve. Renato conversou com o elenco por cerca de dez minutos, antes que os jogadores partissem para um trabalho físico, seguido de outro de toque de bola e movimentação.

O único desfalque gremista para a estreia deve mesmo ser o volante Arthur, que, lesionado, foi cortado da delegação. Michel deve ser o titular, mas Maicon corre por fora. O time deve jogar com: Marcelo Grohe; Edílson, Bressan, Pedro Geromel e Cortez; Jailson, Michel, Ramiro, Luan e Fernandinho; Lucas Barrios.

O Grêmio ainda não sabe qual será seu adversário na estreia. Ele será definido neste sábado, às 11 horas (de Brasília), quando Wydad Casablanca e Pachuca se enfrentam em Abu Dabi.