Grêmio ignora sol forte e goleia o Bragantino na Copa SP

OSASCO - O Grêmio voltou a mostrar neste sábado por que é forte candidato ao título da Copa São Paulo de Futebol Júnior. A equipe gaúcha ignorou o sol forte em Osasco e goleou o Bragantino por 5 a 0, mesmo placar da sua vitória sobre o Oratório-AP, na primeira rodada, quarta-feira passada.

No jogo preliminar, o Oratório-AP surpreendeu o Grêmio Osasco, dono da casa, e venceu por 3 a 1. Os dois times têm três pontos na classificação, enquanto o Grêmio lidera o Grupo S com seis.

Gustavo foi o artilheiro da partida, tendo marcado os dois últimos gols do Grêmio no jogo. O placar foi aberto por Calisson, logo no primeiro minuto. Fabian fez 2 a 0 e Alexandre, de pênalti, já na segunda etapa, marcou o terceiro.