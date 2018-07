Grêmio joga pelo empate para encarar São Paulo na semi

Grêmio e Millonarios decidem quem vai passar para a semifinal da Copa Sul-Americana hoje, em Bogotá. Por ter vencido o primeiro confronto, em Porto Alegre, por 1 a 0, o time brasileiro pode se classificar com um empate por qualquer placar e até com uma derrota por um gol de diferença, desde que marque um ou mais gols. Caso o Grêmio consiga a vaga, fará o duelo brasileiro diante do São Paulo, que eliminou a Universidad de Chile.

Embora o técnico Vanderlei Luxemburgo tenha evitado falar da estratégia, alguns jogadores deixaram transparecer que o Grêmio não ficará na defesa. O volante Fernando chegou à Colômbia falando que o Tricolor gaúcho deve tentar impor seu ritmo e "quebrar" o do adversário, tido como um time veloz, que gosta de atacar pelas pontas quando joga em casa.

O atacante Marcelo Moreno sugere que o Grêmio use uma das armas do Millonarios, a insistência nos chutes, até mesmo de fora da área, para garantir a vantagem e passar à próxima fase. "É um título que falta na galeria do Grêmio", afirmou o atacante.

O zagueiro Gilberto Silva, o meia Elano e o atacante Kléber estão recuperados de contusão e devem jogar.

No Millonarios, o técnico Hernán Torres demonstrou respeito pela "forte" equipe brasileira. "É um time que joga da mesma forma dentro ou fora de sua casa", afirmou o treinador, que espera por alguma surpresa por parte do colega Luxemburgo. "Uma base da equipe sempre é mantida, mas duas ou três alterações são normais. Precisamos ter cuidado e atenção."

Torres tratou de tranquilizar a torcida colombiana a respeito da lesão no pé do atacante Rentería. "Sua escalação está assegurada." / ELDER OGLIARI, COM AGÊNCIAS