Grêmio leva 2 gols em 3 minutos, toma virada e perde do São Paulo-RS no Gaúcho

O resultado acabou fazendo o time gremista ficar estacionado nos 12 pontos e cair para a quarta posição do Campeonato Gaúcho. A equipe comandada por Roger Machado acabou sendo ultrapassada justamente pelo São Paulo-RS, que chegou aos 15 pontos e assumiu a terceira colocação, ficando atrás agora apenas de São José e Juventude, que dividem a liderança com 16 pontos.

No duelo da noite desta quarta, o Grêmio saiu na frente no placar aos 39 minutos, com um gol de Fred, mas apenas três minutos depois o time da casa empatou com Thiago Correa, inflamando o ótimo público que marcou presença no estádio Aldo Dapuzzo.

Na etapa final, porém, mesmo após furar feio após um cruzamento da esquerda, o Grêmio voltou a ficar à frente do placar com um gol do garoto Luan, que deu sorte ao ver a bola sobrar em boas condições de arremate após errar na primeira tentativa finalização.

O jogo, entretanto, seguia equilibrado e muitas vezes violento, com entradas duras por parte das duas equipes. E, em meio a esta intensa disputa, o São Paulo-RS conseguiu uma improvável virada em apenas três minutos, com gols de Julio Abu, aos 29, e Goiano, aos 32.

No fim, o Grêmio, que atuou com uma formação mista, ainda colocou pressão no adversário, mas não teve força para buscar o empate. Assim, restará à equipe gremista buscar a reabilitação neste sábado, quando encara o Glória, em casa, pela sétima rodada do Campeonato Gaúcho.