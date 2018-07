Grêmio leva virada e cai na Sul-Americana O Grêmio deu adeus à Copa Sul-Americana ontem à noite ao levar a virada do Millonarios, por 3 a 1, com gol de pênalti de Rentería aos 48 do segundo tempo. Os colombianos vão enfrentar o Tigre nas semifinais e o São Paulo encara a Universidad Católica em busca de vaga na final.