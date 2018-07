Grêmio Osasco defende liderança em Campinas Líder da Série A2 do Campeonato Paulista, ao lado do Monte Azul, o Grêmio Osasco enfrenta, às 17 horas, no Estádio Moisés Lucarelli, o Red Bull, pela oitava rodada. Outros cinco jogos estão previstos para hoje.