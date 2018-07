Grêmio ou Botafogo: sonho da Libertadores

Grêmio e Botafogo se enfrentam às 17 horas no Olímpico em busca da 4.ª colocação no Brasileiro - os gaúchos só precisam de empate. O problema é que nenhum dos dois poderá comemorar hoje: o Goiás tem boas chances de ficar com a quarta vaga nacional na Libertadores se levar a Copa Sul-Americana, contra o Independiente, da Argentina, na quarta-feira. Caso os goianos falhem (podem até perder por um gol de diferença, já que ganharam o jogo de ida por 2 a 0), o vitorioso de hoje será beneficiado.

Leandro Guerreiro, Somália e Herrera estão recuperados de contusão e ficam à disposição de Joel. O Grêmio conta com a força da torcida (os ingressos se esgotaram na quarta-feira) e com a boa fase do artilheiro Jonas, que, com mais um gol, ultrapassará Renato Gaúcho, goleador do Grêmio com 74 gols.