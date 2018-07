Grêmio passa fácil pelo Bota e agora torce contra o Goiás

O Grêmio venceu o Botafogo, ontem, em Porto Alegre, e encerrou o Brasileiro em quarto lugar. O time ainda tem esperanças de garantir vaga na Taça Libertadores da América de 2011 se o Goiás não vencer a Copa Sul-Americana. O placar de 3 a 0 evidenciou a recuperação do time da casa, que iniciou o campeonato tropeçando, mas com a entrada do técnico Renato Gaúcho, teve o melhor aproveitamento do segundo turno.

Logo no início da partida, no Estádio Olímpico, Rafael Marques e Loco Abreu se chocaram de cabeça. O atacante uruguaio chegou a perder a consciência por alguns segundos e uma ambulância foi acionada. Mas logo os atletas se recuperaram e voltaram ao jogo. Aos 13 minutos, o técnico Joel Santana deixou o gramado, expulso por reclamar da arbitragem.

O Tricolor abriu o placar aos 20 minutos do primeiro tempo, com André Lima. Aos 38, o jogador ampliou. Aos 8 do segundo, Douglas definiu o placar.

Nessa partida, o atacante Jonas alcançou 23 gols e ficou na artilharia do Brasileiro. O Botafogo terminou o campeonato em sexto lugar e com vaga na Copa Sul-Americana.

Atlético-PR. O Atlético-PR se despediu do Brasileiro com uma vitória por 1 a 0 sobre o Avaí, na Arena da Baixada e a quinta posição na tabela, também garantindo vaga na Copa Sul-Americana. Paulo Baier, que renovou com o clube nessa semana por mais dois anos, fez o único gol da partida, aos 8 minutos do primeiro tempo. O Avaí ficou em 15.º.

Vasco. O Vasco ganhou do Ceará por 2 a 0 em São Januário, gols de Dedé e Bruno Paulo. O time terminou em 11.º lugar, uma posição à frente da equipe cearense. Ambos disputarão a Copa Sul-Americana de 2011.