Grêmio pega algoz do Palmeiras

Elano está vetado por causa de dores musculares, mesmo problema que pode tirar os zagueiros Werley e Gilberto Silva, o meia Souza e o atacante Kléber da partida. Para compensar, terá o retorno do meia Zé Roberto.

O clube gaúcho deve priorizar a Sul-Americana neste final de temporada. No Brasileiro, a equipe está em posição cômoda, no 3º lugar, com nove pontos acima do Inter, o primeiro time fora da zona de classificação para a Libertadores (60 a 51). O jogo de volta será realizado em Bogotá, no dia 15 de novembro.

"Vou definir a escalação com cuidado. Vamos tentar conciliar os descansos e colocar em campo quem estiver melhor fisicamente", afirmou o técnico Vanderlei Luxemburgo.

O Millonarios, que eliminou o Palmeiras na fase anterior, atuou só com os reservas no Campeonato Colombiano na última rodada no qual está na 9ª colocação.