Grêmio perde no Olímpico e se complica Ficou difícil a situação do Grêmio na Libertadores. O time gaúcho perdeu, ontem à noite, no Olímpico, para a Universidad Católica, do Chile, por 2 a 1, e agora terá de vencer o jogo de volta, em Santiago, na próxima quarta-feira, por dois gols de diferença ou um gol a partir de 3 a 2.