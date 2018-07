Grêmio Prudente perde mais uma e confirma rebaixamento O que todos sabiam que aconteceria ficou matematicamente confirmado ontem. A derrota por 2 a 1 para o Atlético-PR, na Arena da Baixada, com dois gols de Paulo Baier, sacramentou a queda do Grêmio Prudente para a Série B do Campeonato Brasileiro. O time de Presidente Prudente tem 27 pontos, 12 a menos que o Vitória, primeiro fora da zona do descenso. Como faltam três rodadas para o fim da competição (nove pontos em disputa), o time paulista é o primeiro rebaixado da temporada.