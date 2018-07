Grêmio recebe o Flamengo para manter freguesia de 21 anos em casa no Brasileirão

Mesmo levando-se em conta outras competições, o retrospecto do Flamengo em Porto Alegre é ruim. A última vez que venceu o Grêmio foi no estádio Olímpico, em 2004, pela Copa do Brasil - gol de Zinho. O Grêmio era comandado por Adilson Batista e tinha Marcelinho Paraíba como principal jogador.

Neste domingo, se for levado em conta o momento atual das equipes, o Grêmio novamente leva vantagem. O Flamengo vem de uma eliminação na Copa do Brasil, no meio da semana, após perder em casa para o Fortaleza por 2 a 1.

Em campo, Roger Machado ainda confirmou o reforço do zagueiro Pedro Geromel, que realizou um trabalho à parte durante toda a semana. Quem também pode estrear é o lateral-direito Edílson, que veio do Corinthians. O nome do jogador apareceu no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e ele está liberado para jogar.