Grêmio só precisa empatar no Sul O Grêmio joga por um empate hoje, com o Barcelona de Guayaquil, às 22 horas, no Olímpico, para ir à próxima fase da Copa Sul-Americana. O time gaúcho venceu a partida de ida, no Equador, por 1 a 0. Mesmo assim, o técnico Vanderlei Luxemburgo quer os jogadores respeitando o adversário, que define como "um time perigoso''.