Grêmio treina em Buenos Aires e Roger mantém dúvida na escalação

Ele não pode contar com Miller Bolaños, afastado desde que a cotovelada que quebrou seu maxilar no Gre-Nal, e também tem os desfalques dos xarás Wallace Oliveira e Walace, ambos por lesão.

A principal dúvida é na lateral-direita. O treinador tem a opção de escalar o jovem Wesley ou deslocar o volante Ramiro. No meio, Edinho entra no lugar de Walace, enquanto Everton deve ser mantido entre os titulares no lugar do equatoriano.

Assim, a tendência é que o Grêmio jogue como: Marcelo Grohe; Wesley (Ramiro), Pedro Geromel, Fred e Marcelo Oliveira; Edinho, Maicon, Giuliano, Douglas e Everton; Luan. A equipe gaúcha está em segundo no Grupo 6, com quatro pontos, a três do Tolima, mas joga duas seguidas fora de casa, diante do San Lorenzo, que tem dois, e da LDU, que soma três.