Grêmio vence Flamengo e mostra força O reencontro ontem, no Olímpico, do Flamengo com o técnico Vanderlei Luxemburgo não foi nada agradável para o clube carioca, até então invicto. O Grêmio mostrou que já superou o trauma da eliminação da Copa do Brasil para o Palmeiras e derrotou o time rubro-negro, no Olímpico, por 2 a 0.