Grêmio vence Juventus e passa de fase na Copa SP

Em busca de um título inédito, o Grêmio foi a Osasco neste domingo e saiu na frente do Juventus com um gol de Rafael, aos 14 minutos do primeiro tempo. Após cobrança de escanteio na área, o goleiro tirou parcialmente e, após o rebote, o zagueiro desviou no meio do caminho e marcou.

Na segunda etapa, aos 24, Ruan recebeu na área, tabelou com um companheiro e recebeu livre, já na pequena área, e não teve trabalho para dominar e rolar para o gol vazio, fechando o placar.