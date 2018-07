Grêmio viaja sem Douglas para duelo contra o Passo Fundo

O Grêmio terá o seu setor ofensivo desfalcado na partida contra o Passo Fundo, nesta quarta-feira, pois não contará com os meias Douglas e Giuliano, além do atacante Luan, mas ao menos poderá ter o retorno do goleiro Marcelo Grohe no duelo marcado para o Vermelhão da Serra e válido pela 12ª rodada do Campeonato Gaúcho.

Nesta manhã, o Grêmio realizou o último treinamento antes do duelo com o Passo Fundo, mas os jogadores que foram titulares no triunfo por 3 a 0 sobre o Lajeadense, no último domingo, fizeram apenas atividades físicas na academia, além de realizarem corridas em volta do gramado.

Em fase final de recuperação de lesões, Luan e Giuliano realizaram trabalhos parecidos nesta terça-feira e estão descartados do confronto, assim como o meia Douglas, que será poupado pela comissão técnica, e o lateral-esquerdo Marcelo Oliveira, que vai cumprir suspensão automática pelo terceiro cartão amarelo e deverá ter a sua vaga ocupada por Marcelo Hermes.

Já o goleiro Marcelo Grohe foi incluído na lista de relacionados para o duelo com o Passo Fundo. Ele será reserva da seleção brasileira no duelo desta terça-feira com o Paraguai, em Assunção, pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo, e depois será aguardado em Assunção.

Já classificado às quartas de final do Campeonato Gaúcho, o Grêmio lidera a primeira fase do torneio com 25 pontos. O técnico Roger Machado relacionou 21 jogadores para o duelo com o Passo Fundo. Confira a lista completa:

Goleiros: Marcelo Grohe, Bruno Grassi e Matheus Nogueira

Laterais: Ramiro, Marcelo Hermes, Iago e Wesley

Zagueiros: Pedro Geromel, Fred e Bressan

Volantes: Walace, Maicon, Edinho e Kaio

Meias: Lincoln e Tontini

Atacantes: Bobô, Pedro Rocha, Henrique Almeida, Fernandinho e Batista