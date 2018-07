Grêmio vira sobre o Inter e coloca mão na taça

Finalmente um jogo emocionante entre Grêmio e Internacional. Os históricos rivais fizeram ontem bela e emocionante partida no Estádio Beira-Rio. No primeiro dos dois embates que decidirão o campeão gaúcho de 2011, deu 3 a 2 para o tricolor.

O Inter apresentou muitas falhas no Gre-Nal de número 386. Os principais problemas foram nas saídas de bola e na zaga. Mesmo assim foi o Colorado que saiu na frente. Aos 8 minutos do primeiro tempo, D"Alessandro cruzou para Sóbis, que tocou para Andrezinho bater com categoria. Mas, 30 minutos depois, Fábio Rochemback fez lançamento perfeito e Viçosa aproveitou para empatar a partida.

Aos 39 segundos da etapa final, Leandro desferiu um chute no canto e fez 2 a 1 para o Grêmio. A partir daí, o time gremista já atuava com um novo esquema tático, pois o técnico Renato Gaúcho colocou Escudero mais à frente, para formar o 4-3-3. No entanto, o treinador adversário, Falcão, também mexeu em sua equipe. Tirou ao mesmo tempo Sóbis e D"Alessandro e colocou Oscar e Cavenaghi, enquanto no Grêmio Rodolfo, lesionado, dava lugar a Neuton.

Aos 36 minutos, o Inter finalmente se recuperou. Kleber cruzou, Damião tocou de cabeça e a bola entrou. Os colorados ainda vibravam com o empate quando, aos 41, de novo Viçosa, o destaque do clássico, recebeu livre e tocou de cabeça por cima do goleiro Renan. Grêmio 3 a 2.

O jogo caminhava tranquilo para o final, quando, aos 44 minutos, sem nenhuma necessidade, Escudero derrubou Rodrigo por trás e recebeu cartão vermelho.

A decisão agora fica para o próximo domingo, no Estádio Olímpico, quando o Grêmio poderá perder até por 2 a 1 para ser campeão.