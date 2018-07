Grêmio volta a perder com gol no final

Até o gol pernambucano, o Grêmio ocupava uma das vagas do G-4. Com a derrota, caiu uma posição, para o quinto lugar. Melhor para a equipe pernambucana que subiu para 10.º, com 7.

Foi uma partida muito disputada e nervosa, mas de pouco futebol nos Aflitos. O Grêmio não chegou a se apresentar bem, e ainda por cima atuou com um jogador a menos nos últimos dez minutos, pois o zagueiro Douglas Grolli foi expulso. Já o Náutico começa a mostrar que batê-lo em casa vai ser tarefa difícil - na rodada passada, também nos Aflitos, fizera 3 a 2 no Botafogo.

Para o Grêmio, que na quarta-feira vai tentar. na Arena Barueri, a missão bastante difícil de reverter a vantagem do Palmeiras de 2 a 0 para chegar à decisão da Copa do Brasil, a derrota de ontem com um gol no fim é nova ducha de água fria.

No Paraná, o Coritiba conseguiu uma excelente vitória por 3 a 0 sobre o Atlético-GO e jogou o time goiano para a vice-lanterna do campeonato, com apenas 2 pontos. A equipe paranaense pulou para o 11.º lugar, com 6.

O Coritiba abriu o marcador aos 23 minutos de jogo, com Pereira e seu ataque parou por aí na primeira etapa. Mas no segundo tempo, com dois gols em dois minutos - Marcel, aos 26, e Tcheco, aos 27 - o time abriu a folgada vantagem de 3 a 0 e ganha moral para a partida de volta com o São Paulo pela Copa do Brasil.

Em Salvador, o Bahia derrotou o Sport por 2 a 1, com o gol da vitória saindo somente aos 40 minutos do segundo tempo. Por causa desse seu primeiro triunfo no campeonato, o time baiano passou a somar 5 pontos e a respirar com um pouco mais de tranquilidade, pois se distanciou da zona do rebaixamento.

Já a equipe pernambucana, mesmo perdendo o jogo disputado no Pituaçu, também soma 5 pontos, ocupando uma posição abaixo do rival (14.º e 15.º).

Elias abriu o marcador para o Bahia logo aos 14 minutos de bola rolando. A primeira etapa terminou com a vitória parcial por 1 a 0 da equipe baiana. No segundo tempo, os dois times continuaram a atacar o adversário e, aos 24, o Sport finalmente conseguiu o empate com Bruno Aguiar. O jogo continuou disputado e, quando faltavam cinco minutos para o fim, Fahel deu a vitória por 2 a 1 aos baianos.