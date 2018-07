Greve não atrapalha chegada do Uruguai em Salvador

SALVADOR - Apesar de uma greve chamada pelo Sindicato dos Empregados em Comércio Hoteleiro e Similares da Cidade do Salvador (Sindhotéis), a seleção do Uruguai conseguiu chegar ao Catussaba Resort sem grandes problemas. A equipe viajou nesta segunda-feira para a capital baiana, onde enfrenta a Nigéria quinta-feira, pela Copa das Confederações.

A delegação uruguaia até encontrou um piquete na porta do hotel, mas a polícia federal abriu caminho e as cerca de 60 pessoas presentes apenas acompanharam a entrada do ônibus da seleção.

Nesta segunda-feira, a paralisação foi decretada para reivindicar aumento de salários. Além do Catussaba, outro hotel que o sindicato afirma que está parcialmente parado é o Gran Hotel Stella Maris, onde o Brasil ficará hospedado em Salvador para a partida do dia 22 contra a Itália.

"Estamos tentando negociar com os patrões desde fevereiro, mas eles nos abandonaram e não quiseram negociar o reajuste. Por isso retomamos o movimento. Os hotéis paralisados têm cerca de 700 funcionários e eles estão segurando 10% deles para manter as atividades. A adesão ao movimento está em torno de 90%", diz José Ramos, presidente do sindicato.

Segundo o Gran Hotel Stella Maris, 95% dos colaboradores estão trabalhando normalmente. No Catussaba, a informação é que não houve adesão dos funcionários ao movimento. A garçonete Sonia Bispo foi trabalhar normalmente, mas teve de entrar por uma porta lateral para fugir do piquete. "Todos estão trabalhando normalmente, estão querendo forçar a greve", revela.

Entre outras reivindicações, o sindicato pede reajuste de 10% nos salários e elevação no piso de R$ 680 para R$ 720 - e para R$ 790 no caso de funcionários de hotéis cinco-estrelas.