Greve paralisa reforma do Beira-Rio Os operários que trabalham na reforma do Beira-Rio para a Copa de 2014 entraram em greve ontem em Porto Alegre. Depois de uma reunião com a construtora Andrade Gutierrez, responsável pela obra do estádio, eles decidiram parar por tempo indeterminado. O principal impasse diz respeito ao porcentual de reajuste salarial exigido pelos trabalhadores - eles querem 15%, contra os 8% oferecidos pela empreiteira.