Greves se tornam a maior ameaça ao cronograma Há uma ameaça no ar que, se for cumprida, pode comprometer bastante o cronograma das obras das arenas da Copa do Mundo: a de greves dos trabalhadores. As recentes paralisações na Fonte Nova e na Arena Pernambuco e a manifestação de centrais sindicais sobre a articulação de uma greve geral para o próximo mês - entre as reivindicações estariam a unificação dos pisos salariais para os operários dos 12 estádios e aumento do valor da cesta básica - colocaram governo, Fifa e COL em alerta.