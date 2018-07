Grid de estrelas Pausa nas férias. Pra não esquecer que minha vida é mesmo dentro de uma pista, vim até o maravilhoso litoral catarinense para ver mais um Desafio Internacional das Estrelas. Desta vez, certamente com o grid mais estrelado de todas as oito edições da competição, embora sem Schumacher. Dos 26 pilotos, representando seis países, 14 têm passagem pela Fórmula-1 e quase todos os outros fizeram carreira no exterior. A grande atração é a estreia de Fernando Alonso. Considerado na F-1 o substituto de Michael Schumacher, ele terá de fazer muito para igualar a impressão deixada pelo alemão, que venceu logo no seu primeiro ano na competição (2007). Assim como o alemão, Alonso também iniciou a sua carreira correndo de kart, só que com menos idade. Quando ele tinha três anos, ganhou um kart construído pelo próprio pai e, com sete, conquistou seu primeiro título vencendo todas as oito etapas do campeonato. No final dos anos 90 Alonso disputou três Mundiais e sempre andou na frente, como me conta Rubinho Carrapatoso, campeão mundial de 1998 derrotando o espanhol.