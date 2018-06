Griezmann diz que revelará antes da Copa se ficará ou não no Atlético de Madrid

Antes de embarcar com a seleção francesa para a Rússia, o atacante Antoine Griezmann afirmou neste domingo que pretende revelar o seu futuro como jogador de clube antes do início da Copa do Mundo, que começará na próxima quinta-feira com o duelo entre Rússia e Arábia Saudita, em Moscou.

O goleador do Atlético de Madrid ressaltou que tem este objetivo após ser alvo de especulações que dão conta de que ele poderá se transferir para o Barcelona. Em entrevista ao canal de TV francês TF1, o jogador não escondeu a sua irritação ao ser questionado sobre o assunto, mas revelou que não vai demorar para ele se manifestar sobre o destino de sua carreira.

"Vai ser nesta semana, eu espero. É o que eu quero", disse o atacante, que no último sábado defendeu a seleção francesa no empate por 1 a 1 com os Estados Unidos, em Lyon, onde o time comandado por Didier Deschamps realizou o seu último amistoso na França antes de embarcar para a Rússia.

Deschamps, por sua vez, exibiu bom humor ao ser questionado sobre o futuro de Griezmann. "Tenho uma informação: ele fica na Espanha", afirmou, sorrindo, o comandante aos jornalistas.

A França integra o Grupo C da Copa do Mundo e estreia contra a Austrália, no próximo sábado, em Kazan. Na sequência, os franceses enfrentam o Peru, em Ecaterimburgo, no dia 21, e a Dinamarca, em Moscou, no dia 26.