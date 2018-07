Grosjean ganha disputa com Bruno Senna na Lotus O francês Romain Grosjean, campeão da GP2 deste ano, foi confirmado ontem como piloto titular da Lotus para a próxima a temporada e acabou com as esperanças do brasileiro Bruno Senna de conseguir uma vaga na equipe. O jovem de 25 anos será companheiro do ex-campeão mundial Kimi Raikkonen, que acertou sua volta para Fórmula 1 em 2012. Grosjean ocupava a vaga de piloto de testes da Lotus e já chegou a disputar sete corridas na Fórmula 1 em 2009. Sua melhor colocação foi um 13.º lugar na época em que a equipe ainda se chamava Renault.