Grupo americano acerta a compra do Liverpool

Após 6 meses de entrave judicial, o Liverpool foi finalmente vendido por US$ 475 milhões (cerca de R$ 790 milhões). A diretoria do clube havia autorizado a negociação desde abril, mas os antigos donos, Tom Hicks e George Gillett Junior, reclamaram, na Justiça, do valor, considerado baixo. Ontem, os sócios retiraram a ação judicial da corte do Texas, nos Estados Unidos, mas ainda lutam por uma compensação.

Agora, o clube pertence ao grupo New England Sports Ventures (NESV), que já é dono do time de beisebol americano Boston Red Sox. "É um ótimo negócio, que resolve o problema das dívidas e deve dar aos funcionários, jogadores e torcedores a confiança de que o futuro do Liverpool está garantido", anunciou o presidente do clube, Martin Broughton.

Os novos donos da agremiação têm a missão de pagar as dívidas, por volta de R$ 760 milhões, que os antigos proprietários fizeram ao longo de 3 anos no comando administrativo. Além disso, o NESV precisa restabelecer a confiança do time, que realiza uma temporada complicada - ocupa a zona de rebaixamento no Campeonato Inglês e luta por classificação na Liga Europa. Se depender do discurso de John Henry, um dos sócios, os fãs do Liverpool podem voltar a sonhar com um desempenho à altura do que o time representa no futebol mundial - já ganhou 18 campeonatos nacionais e 5 títulos da Liga dos Campeões. "Nosso objetivo é recuperar a grandeza do clube dentro e fora do campo por um longo período. Estamos compromissados com a vitória. E gostaríamos de dizer aos torcedores do Liverpool que essa é a nossa filosofia de trabalho", garantiu.

A torcida está animada com a troca de direção. "Estou contente que Hicks e Gillett se foram. Eles pediam dinheiro emprestado e não gastavam", comentou o taxista Peter Griffiths.