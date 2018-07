Grupo C define as vagas e Itália teme 'coincidência' O Grupo C da Eurocopa definirá hoje os classificados para as quartas de final. A partida que mais chama a atenção é a da Croácia contra a Espanha, em Gdansk, na Polônia. As duas seleções lideram a chave com 4 pontos e estarão garantidas se empatarem por dois gols ou mais.