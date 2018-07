Grupo combate tédio com pebolim e sinuca Nos cinco dias de reclusão em Curitiba, longe de parentes e de casa, os jogadores da seleção brasileira recorrem nas horas extras a alguns jogos disponíveis no centro de treinamento do Atlético. Eles têm autorização do técnico Dunga para disputar partidas de pingue-pongue, pebolim e de sinuca no salão de lazer do local, desde que não comprometam os horários de descanso estabelecidos pela comissão técnica.