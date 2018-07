Grupo da morte tem três campeões

O temor de que uma chave reunisse três campeões mundiais se materializou no Grupo D. Uruguai (vencedor em 1930 e 1950), Inglaterra (1966) e Itália (1934, 1938, 1982 e 2006) vão duelar por duas vagas para as oitavas, e a condição física poderá pesar muito. Três das seis partidas serão disputadas às 13h, o horário que aterroriza os estrangeiros e que o Fifpro (Sindicato Mundial dos Jogadores) e a Fenapaf (Federação Nacional dos Atletas Profissionais de Futebol) tentará banir com uma ação na justiça contra a Fifa.

O técnico italiano Cesare Prandelli disse que sua equipe terá de chegar muito bem preparada ao Mundial para enfrentar as dificuldades climáticas que terá pela frente.

E é bom que chegue mesmo, porque jogará em cidades muito quentes e úmidas - tudo o que os italianos não queriam, porque sofreram muito com isso durante a Copa das Confederações.

A estreia será contra a Inglaterra em Manaus às 22h (horário local, 21h de Brasília), o jogo seguinte será diante da Costa Rica no Recife e o terceiro será em Natal contra os uruguaios. Os dois últimos começarão às 13h, com o sol a pino.

Mas apesar de estar no "grupo da morte" e jogar em cidades quentes, os italianos encontraram motivos para sorrir. Em conversas informais, o staff presente ao sorteio celebrou o fato de a equipe não ter ido parar nos grupos encabeçados por Brasil, Espanha, Argentina e Alemanha. E, quanto ao calor, os italianos acham que uruguaios e ingleses tendem a sofrer mais por serem seleções de média de idade mais alta.

Prandelli tem jogadores veteranos como Buffon, De Rossi e Pirlo, mas se orgulha de contar com jovens de qualidade como Balotelli, De Sciglio, Insigne e Verratti.

A Inglaterra terá um problemão na estreia. Por causa de uma declaração dada no meio da semana pelo técnico Roy Hodgson de que a cidade que gostaria de evitar era Manaus, o time provavelmente será vaiado pelos torcedores locais no jogo de estreia diante da Azzurra.

"Não quis ofender ninguém. Quando falei que queria evitar o clima tropical de Manaus apenas expressei o que ouvi sobre as condições climáticas da cidade", defendeu-se o treinador.

Os dois jogos seguintes dos ingleses serão em condições climáticas mais amenas, em São Paulo e Belo Horizonte. E como a equipe ficará concentrada no Rio, essas viagens serão curtas.

A equipe sofreu até a última rodada das Eliminatórias para se classificar, e ainda tem como principais jogadores velhos conhecidos como Lampard, Gerrard e Rooney.

Ironia. O técnico uruguaio Washington Tabárez não veio para a Costa do Sauipe porque passou por uma cirurgia na coluna. Em sua ausência coube ao presidente da AUF (Associação Uruguaia de Futebol), Sebastián Bauzá, falar sobre o resultado do sorteio. "Acho que nenhuma seleção ficou com inveja do nosso grupo. Mas também tenho certeza de que os técnicos de Itália e Inglaterra não estão felizes por ter de nos enfrentar."

Para o dirigente, o fato positivo para os uruguaios é que a estreia será contra a Costa Rica (em Fortaleza, às 16h). "Com todo o respeito, é um bom adversário para começar."

As outras partidas do Uruguai serão em São Paulo (16h, contra a Inglaterra) e Natal (13h, diante da Itália).

A Costa Rica entra na briga como grande zebra do grupo, mas nem por isso demonstra medo. Muito pelo contrário.

O técnico Jorge Luis Pinto, que é colombiano, disse que não tem medo de ninguém. "Quanto mais bravo o touro, melhor a tourada. Vamos jogar de igual para igual com nossos três adversários."

O goleiro Keylor Navas, que atua no Levante (ESP), fez uma previsão ousada. "É um grupo muito difícil, mas uma das vagas ficará com a Costa Rica. Vamos a campo para ganhar sempre."