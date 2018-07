Grupo Globo assina contrato e será patrocinador dos Jogos do Rio-2016 O Grupo Globo anunciou, nesta terça-feira, que assinou contrato para ser patrocinador oficial dos Jogos Olímpicos do Rio-2016. De acordo com a empresa da família Marinho, a mesma adquiriu a cota de patrocínio de mídia, mas os valores da negociação não foram divulgados nem pela Globo, nem pelo Comitê Olímpico Internacional (COI).