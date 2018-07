Grupo reagiu às críticas, festeja Mano

"A seleção vem melhorando e é visível o crescimento como equipe", disse Mano após a vitória. "Isso tudo tem a ver com o que passamos recentemente, com o sentimento que mexeu com a gente, com a capacidade de dar resposta."

Entre os jogadores, o espírito é de solidariedade. "Vamos correr um pelos outros", disse o capitão Thiago Silva. "Estamos olhando nos olhos de nossos companheiros e dizendo: 'Eu confio em você'", revelou.

Mano, porém, não quer que o sentimento de união se transforme em euforia diante dos últimos resultados. Foram seis vitórias. "Já convivemos bem com as críticas, vamos conviver da mesma maneira com os elogios." E não deixou de alfinetar. "Vão dizer que os adversários não são tão fortes. Sempre dizem isso quando o time vence bem. Mas o que me deixa contente é que está conseguindo jogar bem com adversários de nível."

Em relação a jogos mais difíceis, Mano admite que, em algum momento antes da Copa, o Brasil será testado, incluindo a poderosa a Espanha. "Vamos ter de nos enfrentar. A Espanha está na Copa das Confederações e esperamos que o Brasil tenha mérito para enfrentá-la."

O treinador admitiu que o grupo ainda não está no mesmo nível dos atuais campeões do mundo. "Somos nós que temos de chegar até eles. Vamos trabalhar para chegar lá. É a melhor seleção do mundo e é a seleção a ser batida por todos." / J.C.