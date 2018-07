Guará testa sua reação diante do Atlético-PR Entre os quatro piores em grande parte da Série B, o Guaratinguetá se recuperou e dormiu fora da zona de rebaixamento na última rodada. O time paulista festejou, mas hoje terá uma pedreira pela frente. Às 14 horas, visita o Atlético-PR, que briga ponto a ponto com o São Caetano pelo acesso, no Ecoestádio, no Paraná.