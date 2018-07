Guarani afasta jogador que falou sobre ''mala branca''

Quem fala demais pode se queimar. E foi exatamente o que ocorreu com Moreno. Depois da declaração de que um dirigente do Corinthians havia conversado com ele para oferecer "mala branca" (incentivo para ganhar o jogo), o meia foi punido pelo técnico Vágner Mancini - sequer vai viajar com o grupo hoje à tarde para o Rio. "Não quero direcionar nada para Moreno. Mas ele sentiu o fato de ter falado. Foi infeliz no que disse, por isso não vai para o jogo", explicou o treinador.

Como o tema "mala branca" tem perturbado a rotina do time, ontem Mancini desabafou. O técnico até entende a oferta de incentivo, mas diz que aceitar é inadmissível. "O Ronaldo pode falar (de dar dinheiro do próprio bolso) como qualquer pessoa pode. Quem aceita é que fica numa situação desfavorável."

Apesar de negar que qualquer incentivo tenha chegado a Campinas, Mancini garante empenho total do grupo para sair como uma vitória ou pelo menos um empate do Engenhão. "O que temos é uma mala verde, dada pelo Guarani, que nós vamos usar para viagem. Não existe nada de mala branca. Existe o desejo de um time que foi mal no campeonato de honrar a camisa."

Caravana da torcida. O time está rebaixado e há 12 rodadas sem ganhar. No entanto, os torcedores se preparam para viajar até o Rio para assistir ao último confronto do Guarani. A atitude, porém, está longe de ser uma prova de amor ao time. Pelo contrário, eles vão torcer contra, como fizeram são-paulinos e palmeirenses nas duas últimas rodadas. A torcida Fúria Independente já fechou cinco ônibus para o confronto. E espera levar outros cinco. O problema é que apenas 200 ingressos foram oferecidos aos bugrinos, quando a cota seria de 2 mil, 5% da capacidade do Engenhão.