Guarani confirma meia Marcinho e atacante Pipico, ex-Vasco, para a Série C

Marcinho, inclusive, já treinou com o elenco nesta segunda-feira. Seu nome foi questionado pela imprensa e por parte da torcida ao ser anunciado na semana passada. Chegou a ser descartado, mas foi confirmado. Ele atuou no clube em 2008 e também já passou por Remo, Linense, Jeonnam Dragons (Coreia do Sul), Joinville, Guaratinguetá, São Caetano, Ituano, Bragantino e ABC. É experiente e chega para ajudar Fumagalli na criação do meio de campo.

Pipico, de 31 anos, também foi confirmado e deve ser apresentado, oficialmente, nesta terça-feira. O zagueiro Ferreira, do Mirassol, é outro que está na lista do clube e pode desembarcar no estádio Brinco de Ouro. Ele foi vice-campeão paulista da Série A2 e conquistou o acesso à elite em 2017.

O primeiro duelo do Guarani na Série C será diante do Guaratinguetá, no próximo dia 22. Com a punição imposta pelo STJD, após confusão na edição de 2015, os campineiros terão que atuar com portões fechados ou em outra cidade. A diretoria espera confirmação por parte da Federação Paulista de Futebol (FPF) para atuar em Campinas e sem torcida.