Guarani defende longa invencibilidade em casa Visitante dos mais agradáveis, anfitrião pouco receptivo. Assim é o Guarani que recebe o Corinthians, hoje, às 16 horas, no Estádio Brinco de Ouro, em Campinas. Fora de casa, foram 10 derrotas em 15 jogos, com 4 empates e apenas uma vitória. Já no Brinco, são 7 vitórias, 6 empates e só uma derrota, no dia 14 de julho, portanto há mais de três meses, contra o Inter, por 3 a 0. O aproveitamento é de 64,28%.