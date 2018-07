Guarani deixa escapar vitória contra o Cruzeiro

O Guarani por pouco não aprontou ontem, em Campinas, uma desagradável surpresa para cima do Cruzeiro. Chegou a estar vencendo por 2 a 0 (gols de Roger), mas deixou o adversário chegar ao empate por 2 a 2, com gols de Gil e Guerron.

Com o resultado, o time campineiro se mantém invicto, com uma vitória e dois empates.

Flamengo 3 x 1 G. Prudente

Tudo indica que o "Império do Amor" flamenguista do ano passado está cada vez mais restrito a Vágner Love, pois Adriano continua sumido ? ontem, ele nem jogou. Foi o ex-palmeirense quem marcou dois gols na difícil vitória por 3 a 1sobre o Grêmio Prudente, no Maracanã. O outro gol foi de Juan. Vanderlei descontou para a equipe paulista.

Atlético-MG 3 x 1 Atlético-PR

Com a boa vitória sobre o Atlético-PR, o Atlético-MG se redimiu ontem da vexatória goleada para o Grêmio Prudente por 4 a 0 na rodada anterior.

O time mineiro tem 6 pontos, enquanto o adversário está na zona do rebaixamento. Muriqui, Diego Tardelli e Ricardinho fizeram os gols cruzeirenses. Bruno Mineiro, o dos paranaenses.

Ceará 1 x 0 Vitória

Uma das melhores surpresas surgida neste início de Brasileiro, o invicto Ceará fez nova vítima ontem. Venceu o Vitória por 1 a 0 (gol de Washington) e está na briga por uma vaga entres os quatro melhores clubes da competição.

Já a equipe baiana mandou a campo uma time formado por alguns reservas e permanece com apenas 1 ponto.

Avaí 2 x 0 Vasco

Convencido de que ao Vasco faltava força defensiva, o técnico estreante Celso Roth escalou o time, contra o Avaí, com cinco volantes. Resultado: a equipe perdeu por 2 a 0 (gols de Roberto e Róbson), mesmo depois de substituir dois volantes por dois atacantes. Já o Avaí vai muito bem no campeonato. É o vice-líder.