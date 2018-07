Guarani e XV, perto do acesso e da festa no interior

O Guarani, que completou 100 anos em abril, recebe o Rio Preto, no Estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas, a partir das 16 horas. O time campineiro só depende de suas forças, porque com 8 pontos lidera o Grupo 4. Um simples empate e o Bugre não só se garante como "puxa"" para a elite o tradicional Comercial de Ribeirão Preto. que ontem à noite bateu o São José por 1 a 0 e chegou a 9 pontos. O time do Vale do Paraíba, com 4 pontos, está eliminado e o Rio Preto, com 3, precisa vencer os dois últimos jogos que fará.

Hoje, perto de 15 mil torcedores devem empurrar o Guarani para cima do Rio Preto. Este é o segundo ano consecutivo que o time de Campinas disputa a Série A2 do Estadual.

A situação do XV de Piracicaba é mais complicada. Embora seja o vice-líder do Grupo 3, com 6 pontos, o time piracicabano perdeu nas últimas duas rodadas para o Catanduvense, ambos por 2 a 1. Estes tropeços abalaram o estado psicológico do time, considerado o melhor conjunto da divisão. E podem comprometer a boa campanha, que tenta recolocar o XV na elite paulista após afastamento de 15 anos.

Ao contrário, o Monte Azul vive momento de alta. Foi o último a se classificar, mas chegou aos 5 pontos, em terceiro lugar, e pode ficar perto da vaga caso consiga vencer o concorrente. A seu favor terá a sua animada torcida.

O Catanduvense desperdiçou a chance de subir ontem, ao perder do Atlético Sorocaba: 3 a 2 e estacionar nos 8 pontos. O time de Sorocaba, com 5, ainda sonha.