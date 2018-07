Guarani empata com Portuguesa e lidera grupo sozinho na Série C Não foi o melhor resultado, porém também não foi o pior para Portuguesa e Guarani, que empataram sem gols, nesta segunda-feira à noite, no estádio do Canindé. O duelo paulista fechou a sexta rodada do Campeonato Brasileiro da Série C, deixando o time de Campinas na liderança isolada do Grupo B, com 14 pontos, e ainda invicto. O time da capital soma oito pontos, em sétimo lugar.