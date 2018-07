Guarani empata e perde liderança de grupo para o Boa na Série C do Brasileiro O Guarani-SP sentiu, pela primeira vez, que seu trajeto rumo à Série B não vai ser nada fácil. Após pegar o amador Guaratinguetá-SP e enfiar 4 a 0, o time paulista sofreu para empatar por 1 a 1 com o Tombense-MG, na cidade de Tombos (MG), distante 800 quilômetros de Campinas. Este jogo à tarde abriu a segunda rodada do Campeonato Brasileiro da Série C - a terceira divisão nacional -, que teve como grande destaque a goleada implacável do Boa-MG em cima do Macaé-RJ por 5 a 1, no interior fluminense.