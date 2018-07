Guarani encerra a invencibilidade do Oeste em casa na Série B

Em duelo paulista na Série B do Campeonato Brasileiro, o Guarani acabou com a invencibilidade do Oeste como mandante e venceu por 1 a 0, na Arena Barueri, em Barueri (SP), pela 14.ª rodada. Em seis jogos como anfitrião, o time da casa havia vencido três e empatado três até conhecer a sua primeira derrota nesta quinta-feira.

+ Confira a classificação da Série B do Brasileiro

+ CRB impõe 3ª derrota seguida ao São Bento e começa a reagir na Série B

+ Goiás bate o Avaí na Ressacada e confirma bom momento na Série B

Com o resultado, o Oeste segue estacionado nos 18 pontos, ocupando a 11.ª colocação e se aproximando perigosamente da zona do rebaixamento, já que o CRB, primeiro time dentro da degola, tem três pontos a menos. O Guarani, agora com 20 pontos, se aproxima da briga na parte de cima da tabela de classificação e pula para a oitava colocação.

O time de Campinas (SP) começou melhor e aproveitou a chance de abrir o placar logo aos cinco minutos de jogo. Bruno Mendes aproveitou cruzamento da direita e obrigou o goleiro Tadeu a fazer a defesa, mas a bola bateu em Daniel Borges e entrou. A arbitragem assinalou gol contra do lateral-direito do Oeste.

O time da casa tentou reagir ainda na primeira etapa, mas errou muitos passes, desperdiçando as jogadas ofensivas. O Guarani também tinha espaço para armar contragolpes, mas não conseguiu a mesma eficiência do início da partida.

Mesmo em vantagem no placar, o Guarani não recuou e seguiu com uma proposta de manter a posse de bola no segundo tempo. As entradas de Caíque e Rondinelly, para manter o sistema ofensivo com fôlego, mantiveram o time visitante com um jogo envolvente, que não deu espaços para o adversário pressionar.

Até o final do jogo, as duas equipes produziram pouco e a segunda etapa foi sonolenta. Com poucas finalizações de ambas as partes, o placar terminou mesmo com vitória por 1 a 0 para o Guarani, resultado importante para a equipe campineira se recolocar na briga na parte de cima da tabela de classificação.

Os dois times voltam a campo na próxima segunda-feira, pela 15.ª rodada da Série B. O Guarani recebe o Coritiba, no estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas, e o Oeste vai ao estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis, para enfrentar o Figueirense.

FICHA TÉCNICA

OESTE 0 x 1 GUARANI

OESTE - Tadeu; Daniel Borges (Henrique), Joilson, Leandro Amaro e Conrado; Betinho, Rodrigo Souza (Daniel Farias) e Danielzinho; Bruno Lopes, Nicolas Careca (Léo Artur) e Pedrinho. Técnico: Roberto Cavalo.

GUARANI - Oliveira; Kevin, Éverton Alemão, Edson Silva e Pará; Willian Oliveira (Caíque), Ricardinho, Rafael Longuine (Rondinelly) e Denner; Matheus Oliveira e Bruno Mendes (Poveda). Técnico: Umberto Louzer.

GOL - Daniel Borges (contra), aos 5 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS - Danielzinho (Oeste); Willian Oliveira e Bruno Mendes (Guarani).

ÁRBITRO - Rodrigo D´Alonso Ferreira (SC).

RENDA - R$ 7.185,00.

PÚBLICO - 757 pagantes.

LOCAL - Arena Barueri, em Barueri (SP).