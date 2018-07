Guarani fecha treinos até quinta e abre portões para a torcida na sexta-feira

Após a inesperada derrota por 3 a 1 para o ASA na rodada de ida das quartas de final da Série C, o Guarani mudou o cronograma de preparação para o jogo de volta, marcado para as 18h30 do próximo sábado, no Brinco de Ouro. Os treinos de terça a quinta-feira terão apenas os primeiros 15 minutos liberados à imprensa. Na sexta, os portões serão abertos, inclusive para a torcida.

Para acompanhar o último treinamento antes da decisão por uma vaga na Série B, o torcedor deverá comparecer no estádio com um 1kg de alimento não perecível. O clube reunirá todos os alimentos recebidos e direcionará a projetos que ajudam crianças carentes na cidade de Campinas.

A medida é um artifício para motivar os jogadores, que saíram abalados de campo após a derrota em Arapiraca. Para conseguir a classificação para a semifinal e garantir o acesso à segunda divisão, o time precisa de uma vitória por ao menos dois gols de diferença.

Antes do contato com os torcedores, o técnico Marcelo Chamusca terá três dias de privacidade para corrigir os erros e ensaiar mudanças na equipe. Assim como no primeiro jogo, o treinador terá todo o elenco à disposição, mas promete não dar nenhuma pista sobre a escalação para a grande decisão.