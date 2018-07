Guarani ganha da Portuguesa por 3 a 1 e volta ao G8 da Série A2 do Paulista No duelo dos clubes mais tradicionais da Série A2 do Campeonato Paulista, o Guarani levou a melhor ao vencer a Portuguesa por 3 a 1, nesta sexta-feira à noite, no estádio Brinco de Ouro, em Campinas, na abertura da 13.ª rodada. Com este resultado, o time campineiro voltou ao G8, zona de classificação, com 20 pontos, em quinto lugar, enquanto a equipe da capital, que vinha de três vitórias seguidas, continua com os mesmos 19 pontos, mas perde uma posição, caindo de nono para décimo lugar.