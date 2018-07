Guarani goleia o Guaratinguetá em estreia da Série C O Guarani estreou com o pé direito na Série C do Campeonato Brasileiro. Neste domingo, no estádio Brinco de Ouro, com os portões fechados, goleou o Guaratinguetá por 4 a 0, pela rodada de abertura da competição. Com isso, somou os três primeiros pontos no Grupo B. O time campineiro cumpre dois jogos de suspensão por problemas ocorridos no jogo contra a Portuguesa no ano passado.