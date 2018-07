Guarani joga fora a chance de encostar no líder Corinthians O Guarani foi surpreendido pelo Guaratinguetá, fora de casa, e teve de adiar o sonho de ficar coladinho ao líder Corinthians. Derrotada por 2 a 1, a equipe campineira estacionou na vice-liderança, com 22 pontos. Os gols do Guaratinguetá foram marcados por Marcinho e Nenê, de pênalti, com Fumagalli descontando.