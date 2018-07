Guarani joga pressionado em Piracicaba

O time de Campinas tem jogo difícil contra o XV, 10.º colocado, em Piracicaba, e pode perder o meia Fumagalli, principal jogador do time que negocia com o futebol paraense. O São Bernardo recebe o Paulista com desfalques na defesa, na estreia do técnico Wagner Lopes, e o Mirassol tenta vencer a primeira partida em casa diante do Botafogo, que ocupa o 7.º lugar.

Também jogam hoje Barbarense x Mogi Mirim e São Caetano x Bragantino.