Guarani mantém confiança em ser campeão da Série C mesmo com final em Varginha

O título do Campeonato Brasileiro da Série C está aberto após o empate inicial, por 1 a 1, em Campinas (SP), no último sábado, no estádio Brinco de Ouro, entre Guarani e Boa. O técnico Marcelo Chamusca, naturalmente, confirmou que não era o resultado que ele esperava, mas acha possível buscar o título em Varginha (MG), neste sábado, às 18h45.

"O que a gente esperava é ter vencido, mesmo que fosse por 1 a 0, e sem tomar gol. Não deu porque o Boa mostrou muita qualidade, mas acho que estamos na briga porque decisão é decisão", disse o técnico. Ele lembra também que a logística vai ser tranquila, mesmo porque a delegação deve seguir para o sul de Minas Gerais dois dias antes do jogo.

O empate sem gols agora dá o título ao time mineiro, mas a igualdade por dois ou mais gols deixa o time paulista campeão. Outro empate por 1 a 1 vai levar a definição para os pênaltis. Quem vencer leva a taça para casa.

Em relação ao time, dois jogadores cumpriram suspensão automática e voltam a ser opções: o lateral-esquerdo Gilton e o meia Deivid. Por outro lado, o meia Alex Santana recebeu o terceiro cartão amarelo e está fora da decisão. Gilton deve entrar no lugar de Denis Neves, enquanto que Deivid pode ocupar a vaga de Alex Santana. O volante Wesley, recuperado de lesão, pode ser escalado no lugar de Régis.

Mesmo atuando no estádio Dilzon Melo, o Guarani deve contar com o apoio de sua torcida. Cinco mil ingressos foram destinados aos bugrinos. Ficaram em Minas Gerais 500 bilhetes deste total e o restante está sendo vendido na secretaria do Brinco de Ouro.

A diretoria informa que faltam poucos ingressos, mas não confirma os números exatos. A maior dificuldade está sendo o fretamento de ônibus para a formação da caravana que vai percorrer 300 quilômetros - perto de quatro horas. No último sábado, o Brinco de Ouro recebeu o maior público dos últimos anos, com 16.749 pagantes.