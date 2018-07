Guarani perde e fica perto do rebaixamento O Guarani perdeu ontem, em casa, para o Atlético-GO por 1 a 0 (gol de Marcão) e soma agora seis jogos sem vencer. Em 15.º lugar, com 35 pontos, o time campineiro já vê bem de perto o fantasma do rebaixamento. O goianos chegaram também a 35 pontos, mas ainda lutam contra o descenso.